Valentinha subito un grave infortunio al ginocchio durante il ritiro con la nazionale argentina, rappresentando un duro colpo per l'Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Tyc Sports, il giovane centrocampista offensivo, di 19 anni, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. Carboni aveva lasciato il raduno dell'Argentina mercoledì a causa del dolore al ginocchio, e ora dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. Questa notizia rappresenta una perdita significativa per l'OM, che dovrà fare a meno del talento argentino.