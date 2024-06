Lasta cercando di rinnovare il contratto di Adrien, legame che è in scadenza il prossimo 30 giugno. La volontà bianconera è sicuramente quella di trattenere il centrocampista, che piace particolarmente anche al nuovo tecnico Thiago Motta. Stando a quanto riferisce Futbol Arena dalla Turchia il Galatasaray sarebbe fortemente interessato al centrocampista francese classe 1995 qualora il rinnovo con la Vecchia Signora non dovesse decollare. I contatti tra la dirigenza bianconera e la mamma agente Veronique al momento proseguono ma non si è ancora giunti ad un accordo.