Secondo quanto riporta il portale turco Futbol Arena, Adrienè in cima alla lista dei desideri della dirigenza delper il prossimo mercato estivo. Il centrocampista francese, il cui contratto con la Juventus è in scadenza, è oggetto di intense trattative per un possibile rinnovo. Nonostante i colloqui proseguano in modo serrato, manca ancora un accordo definitivo tra il giocatore e il club bianconero. La situazione è in continua evoluzione, e il Galatasaray starebbe monitorando attentamente gli sviluppi, pronto a farsi avanti qualora le negoziazioni tra Rabiot e la Juventus non dovessero andare a buon fine.