Tutto fatto per l'approdo di Szczesny al Barcellona. Il club spagnolo si è trovato in grave difficoltà in quel ruolo a causa dell'infortunio di Ter Stegen. Il tedesco, titolare nell'undici di Flick, starà fuori per molto tempo. motivo per cui il Barcellona si è buttato sull'ex portiere bianconero, che inizialmente si era ritirato dopo la rescissione con la Juventus. Secondo quanto riferito dal giornale spagnolo Sport, Szczesny nella giornata di lunedì sosterrà le visite mediche con il Barcellona. L'approdo in Spagna farà risparmiare i soldi della buonuscita alla Juventus.