Lasta monitorando anche Jadon, ala d'attacco inglese delin prestito al. Dopo l'annata complicatissima incon i Red Devils, il giocatore si è rilanciato alla grande con il club tedesco. Lasi è messa sulle suel tracce per rinforzare il reparto degli esterni offensivi. Tuttavia potrebbe esserci una concorrente spagnola per il giocatore. Secondo quanto riferito da Sport, ilavrebbe mostrato interesse per l'esterno. In questa stagioneha trovato la rete due volte e confezionato tre assist in venti presenze di