Dalla Spagna - Araujo verso il rinnovo con il Barcellona, i dettagli

Ronaldè stato a lungo accostato alla Juventus come rinforzo per il reparto difensivo gia nel corso del mercato di gennaio. Difesa bianconera che deve far fronte alle assenze di Gleison Bremer e di Juan Cabal. Stando a quanto riferisce dalla Spagna Relevo però il giocatore ora avrebbe scelto di restare al Barcellona. Nonostante il susseguirsi di voci degli ultimi giorni ora sembra che ila giocatore sia destinato a restare e anzi a rinnovare il suo contratto con il club catalano. Quindi si allontana drasticamente da Torino e dal vestire la maglia bianconera.