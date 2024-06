Il centravanti spagnolo Alvarosembra essere vicino a salutare l'Atletico Madrid nel corso della sessione estiva di calciomercato. Stando a quanto riferisce della Spagna Elgoldigital in cima alla lista dei desideri per il club del futuro di Morata ci sarebbe proprio la Juventus. Alvaro non ha mai nascosto il proprio amore per Torino e per le tinte bianconere e vorrebbe tornarci ancora una volta. L'valuta il calciatore circa 15 milioni, cifra alla portata per le casse bianconere. Sono in corso alcuni ragionamenti.