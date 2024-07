, vice di Maurizio Sarri alla Juventus nella stagione 2019/20 dove guidò la squadra nelle prime due giornate di campionato cogliendo due vittorie (per 1-0 e 4-3) contro Parma e Napoli, è il nuovo allenatore delladopo le dimissioni lampo di Andrea Sottil, rimasto in carica per soli 12 giorni prima del clamoroso addio. Di seguito la nota del club:"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Sig. Giovanni Martusciello e di avergli affidato la guida tecnica della prima squadra. Il tecnico ha firmato con il club granata un contratto biennale".