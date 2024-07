Secondo quanto riportato dalla Bild, laha messo gli occhi su Levis Prince, giovane attaccante classe 2006 di proprietà dell'Union Berlino. La dirigenza bianconera è molto interessata al talento emergente, noto per le sue ottime prestazioni e il potenziale elevato. Attualmente, le negoziazioni tra i club sono in corso, con la Juventus che cerca di trovare un accordo per l'acquisizione del promettente giocatore. Questo interesse sottolinea l'attenzione della Juventus verso i giovani talenti e la loro strategia a lungo termine per rafforzare la rosa con elementi di grande potenziale per il futuro.