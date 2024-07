Ve lo ricordate? Il centrocampista con un passato alla Juventus poi trasferito al Borussia Dortmund dove ancora adesso milita insieme alla nazionale tedesca. Stando a quanto riferisce dalla Germania il portale Bild ora Emre Can sarebbe finito nel mirino del Napoli. Antonio Conte vorrebbe il centrocampista ex Juventus. Il costo del suo cartellino è intorno ai 10 e i 15 milioni di euro. Il suo contratto con il club di Bundesliga scadrà tra due anni. Antonio Conte lo ritiene il rinforzo ideale per il suo centrocampo. Si può fare, partono le trattative, stando a quanto riferiscono dalla Germania. Ecco che Emre Can può tornare in Italia.