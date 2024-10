Pogba-Marsiglia: trattativa avanzata

Il futuro disarà lontano dallanonostante da marzo il giocatore potrà tornare a giocare visto che terminerà la squalifica di 18 mesi. Ma dove giocherà il centrocampista? Oltre alla destinazione statunitense, in Major League Soccer, avanza la possibilità che Pogba possa rimanere in Europa.Dalla Francia infatti, in particolare il giornalista Malick Traorè, parla infatti di una trattativa avanzata tra ile Pogba, dove sarebbe allenato da Roberto De Zerbi e troverebbe un altro ex Juve, ovvero Rabiot. Trasferimento che nel caso potrebbe avvenire già a gennaio, visto che l'intenzione della Juventus è risolvere il contratto già nel prossimo periodo.