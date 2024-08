Lo ricordate JosephBoende? Aggregato alla rosa di Massimiliano Allegri nel corso della passata stagione. Centrocampista visto in campo nel corso dell'amichevole in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen nella giornata di martedì. Stando a quanto riferisce dalla Francia il portale RMC Sports il giocatore avrebbe chiesto alla Juventus di essere ceduto. Inizialmente poteva essere inserito nella trattativa con il Nizza per Todibo, ma poi l'affare è saltato e questa è ormai storia nota. Ora su di lui ci sarebbero Anversa, Basilea e Lens. Avrebbero tutte e tre sondato il terreno per il giocatore, al momento nessuna offerta concreta ma potrebbe essere ceduto.