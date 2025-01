Con il mercato invernale in pieno svolgimento, lapunta a rafforzarsi ulteriormente. Secondo le ultime informazioni, il club bianconero sarebbe vicino a trovare un accordo con il Feyenoord per Dávid, difensore slovacco di 27 anni. L’operazione dovrebbe concludersi a breve, ma il giocatore arriverà in Italia solo a giugno. Lo riporta Footmercato.La Juventus ha già raggiunto un’intesa con Hancko per un contratto quinquennale e sarebbe pronta a versare 25 milioni di euro, cedendo definitivamente Facundo González, attualmente in prestito con opzione di acquisto da 5 milioni al Feyenoord. In alternativa, il club potrebbe offrire 30 milioni senza includere González.