Dal Bruges al Bruges: Mbangula sogna l'esordio da titolare in Champions contro il suo passato

Tutto è iniziato proprio da lì. Dal Belgio, dal Bruges. Ovvero la squadra contro cui la, domani sera, potrebbe indirizzare il proprio cammino europeo in Champions League. Sarà una notte speciale, però, soprattutto per, in quello che a tutti gli effetti rappresenta un intreccio tra ciò che è stato e ciò che è. Tra passato e futuro.Proprio così, perché il percorso calcistico del classe 2004 della Juventus è partito proprio dal settore giovanile del club fiammingo, dove l'esterno bianconero ha militato dal 2014 al 2019. Cinque stagioni all'insegna della crescita e della formazione, che l'hanno poi portato verso l'ingresso nell'Academy dell'Anderlecht.

Il resto, poi, è storia. Con la Juventus che l'ha portato in Italia nel 2020 inserendolo inizialmente nell'Under 17, formazione dalla quale è partita la sua scalata. Una scalata che domani sera potrebbe raggiungere il punto più alto, ossia l'esordio, non assoluto, ma da titolare in Champions League proprio contro chi, più di dieci anni fa, ha rappresentato un primo importantissimo step del suo percorso.