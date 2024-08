L'ipotesi di vederein maglia bianconera è tornata a farsi strada negli ultimi giorni, con la Juventus che potrebbe tentare un affondo nelle ultime ore di mercato. L'esterno inglese, attualmente al, è da tempo nel mirino del club torinese, ma il suo ingaggio rappresenta un ostacolo significativo.percepisce infatti uno stipendio di circa 18 milioni di euro lordi a stagione, cifra ben al di sopra delle possibilità attuali della. Lo riporta il Daily Mail.Per rendere possibile il trasferimento, la Juventus spera che i Red Devils possano seguire una strada simile a quella intrapresa lo scorso anno, quandofu ceduto in prestito al. In quell'occasione, il Manchester United si accollò circa 100.000 sterline a settimana (circa 120.000 euro) del suo stipendio, poiché il salario dell'attaccante inglese superava il tetto salariale del club tedesco.Se anche in questo caso il Manchester United accettasse di contribuire in maniera significativa al pagamento dell'ingaggio, la Juventus potrebbe portare a termine un colpo di mercato importante, offrendo a Sancho una sfida stimolante. I bianconeri, reduci dal terzo posto in Serie A nella scorsa stagione, sono tornati in Champions League e potrebbero rappresentare una destinazione allettante per il giovane talento inglese, desideroso di rilanciarsi a livello internazionale.