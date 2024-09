Si è parlato molto in questi giorni, giustamente, del "mistero" di Douglas Luiz e Khephren Thuram, "colpi a effetto" del mercato estivo finora poco impiegati da Thiago Motta, ma c'è un altro giocatore dellache, al momento, rappresenta un bel punto interrogativo: si tratta di, sempre in campo dall'inizio nelle prime tre giornate ma poi, dopo essere stato sostituito nell'intervallo del match contro la Roma, mai più visto nemmeno per un minuto. Uno strano destino, a cui finora nessuno ha saputo dare una risposta precisa. Quando arriverà la sua prossima occasione?