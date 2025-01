La Juventus prosegue il suo lavoro per rinforzare la difesa, con un focus su obiettivi di alto profilo ma senza trascurare alternative più accessibili.del Benfica rimane una delle priorità del club: il giovane talento portoghese è al centro delle attenzioni bianconere, nonostante la forte concorrenza sul mercato. Parallelamente, la Vecchia Signora non abbandona la pista che porta a Fikayodel Milan. Per il centrale inglese, il club è disposto a proporre un prestito con obbligo di riscatto condizionato al raggiungimento di specifici obiettivi, per una valutazione complessiva di 25-30 milioni di euro.La trattativa per Ronald, invece, si complica. Le resistenze del Barcellona, aggravate dall’infortunio di Inigo Martinez, potrebbero frenare qualsiasi discorso per il trasferimento dell’uruguaiano. Nel frattempo, nei radar della Juventus è finito Saba, giovane difensore georgiano attualmente all’Empoli. Il classe 2001 rappresenta un’opzione interessante e più sostenibile, utile per completare il reparto senza compromettere gli equilibri di bilancio.