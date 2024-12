Da quanto Douglas Luiz non giocava con la Juventus?

Minuto 85 della sfida tra la Juventus ed il Manchester City all'Allianz Stadium di Torino. Ritorna in campo il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Da quanto però non giocava con la Juventus?Douglas si era infortunato nel corso del riscaldamento della sfida contro lo Stoccarda in cui avrebbe dovuto giocare da titolare. Dal 22 ottobre, l'ex giocatore dell'Aston Villa ha quindi saltato 10 gare tra campionato e Champions. Un totale di 50 giorni, esatti.