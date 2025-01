Da Ndour a Soler: chi sono i prestiti del PSG che bloccano il passaggio di Kolo Muani alla Juventus?

Getty Images

Perché la Juventus non ufficializza Kolo Muani?

Si attendono novità corpose, a stretto giro di posta, per quanto riguarda la situazione di. L'attaccante francese è pronto, di fatto, a diventare un nuovo giocatore dellacon la formula del prestito secco, dopo aver sostenuto le visite mediche presso il Jmedical. C'è però un intoppo che, al momento, impedisce ai bianconeri di ufficializzare l'affare in entrata.Nonostante l'accordo totale con il PSG e, nonostante il giocatore abbia già sostenuto le visite mediche, non può ancora diventare a tutti gli effetti un giocatore bianconero in quanto il PSG ha attualmente esaurito tutti gli slot riguardanti i giocatori in prestito. Sono infatti già 6 i calciatori che i francesi hanno ceduto a titolo temporaneo in questa stagione e, in tal senso, Kolo Muani sarebbe il numero sette. Per questo motivo, l'unica soluzione a disposizione del club transalpino è quella di risolvere anticipatamente uno dei prestiti o in alternativa effettuare una cessione a titolo definitivo.

Chi sono i giocatori in prestito e che bloccano Kolo Muani?

Cher Ndour (Besiktas)

Gabriel Moscardo (Reims)

Renato Sanches (Benfica)

Carlos Soler (West Ham)

Juan Bernat (Villarreal)

Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen)

L'elenco comprende giocatori, tra giovani e profili più navigati, che non hanno trovato spazio e margini all'interno del progetto di Luis Enrique. Uno di loro, dunque, sarà richiamato alla base o addirittura ceduto per permettere alla Juve di tesserare Kolo Muani.