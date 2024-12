Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, ilha deciso di interrompere l’interesse per, il capitano della. La notizia, che circolava già da qualche tempo, trova ora conferma definitiva, chiudendo ogni speculazione su un possibile trasferimento del difensore brasiliano in azzurro.Danilo, pilastro della retroguardia bianconera e uomo chiave per Thiago Motta, era stato accostato al Napoli come possibile rinforzo per l’esperienza e la duttilità tattica che avrebbe potuto offrire. Tuttavia, il club partenopeo sembra aver orientato le proprie attenzioni su altri obiettivi di mercato, rinunciando a una trattativa che, a questo punto, non sembra mai essere entrata in una fase avanzata.