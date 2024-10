Oltre 30.000 spettatori hanno affollato l'Allianz Stadium per assistere al big match della sesta giornata della Serie A femminile tra Juventus Women e Roma Femminile. Tra il pubblico, oltre alla presidente della Divisione Serie A Femminile professionistica della FIGC, Federica Cappelletti, era presente anche il ct della Nazionale Andrea Soncin.A sostenere la Juventus c'era anche, a testimonianza dell'importanza e dell'interesse crescente per il calcio femminile in Italia. Le bianconere, all'intervallo, sono avanti per 2-0 dopo un primo tempo di assoluto livello.