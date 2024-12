La stagione 2024/25 dellaè stata sin qui macchiata da una serie davvero importante di infortuni che hanno riguardato la prima squadra ma non solo. In casa bianconera, infatti, sono stati diversi se si considerano anche. Tutti accomunati da un unico filo conduttore: gli incidenti più gravi sono occorsi a dei difensori.

Bremer e Cabal ko

Due difensori ko anche nella Next Gen

La Juventus Women perde la sua capitana

A partire dalla prima squadra, Thiago Motto si è trovato costretto a fare a meno di Gleison Bremer e di Juan Cabal, entrambi vittime della lesione del legamento crociato. Il brasiliano si è infortunato nei primi minuti del match di Champions League. L'ex Verona, invece, si è infortunato nel corso di una seduta di allenamento con la nazionale. Morale della favola, stagione finita per entrambi.Non se la passa meglio nemmeno la Juventus Next Gen che, per gli stessi motivi, si è trovata orfana dei due difensori centrali, finiti ko a distanza di poche settimane: Riccardo Stivanello e Pedro Felipe hanno visto la loro stagione chiudersi anzitempo, privando la seconda squadra bianconera di due pedine fondamentali nello scacchiere difensivo.Diagnosi differente, ma impatto ugualmente devastante. La Juventus Women dovrà rinunciare alla sua capitana, Sara Gama, per diversi mesi. La numero 3 bianconera si è infortunata in allenamento procurandosi una lesione parziale del tendine d'Achille. Gama si è già sottoposta ad intervento chirurgico e ora avvierà da subito un percorso di recupero che si preannuncia piuttosto lungo, che si somma a quelli di Salvai e Cascarino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui