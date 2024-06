Niente maglia da titolare per Federicoin, sfida decisiva per il cammino degli azzurri all'Europeo. Come annunciato da Sky, un po' a sorpresa il CT Luciano Spalletti ha infatti deciso di lasciare in panchina l'esterno dellaper passare al, lanciando quindi Giacomo Raspadori e Mateo Retegui come coppia d'attacco. Out anche Andrea, altro bianconero che sembrava destinato a partire dal primo minuto. Il fischio d'inizio del match a Lipsia è in programma per le 21.00.: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo; Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Raspadori, Retegui.