L'ex Juventus Leonardo, fresco di ritiro dal calcio, ha parlato ai canali ufficiali dellain vista del match di questa sera tra. Ecco le sue dichiarazioni: "La si vive pensando che la prima cosa è il divertimento, altrimenti rischi di rimanere schiacciato e oppresso. Bisogna andare in campo pensando a quello che c’è da fare, sicuramente il mister l’ha preparata alla grande. Divertendosi, senza pensare e giocandola fino in fondo".E ancora: "Fino a poco tempo fa vivevo per queste partite, dove devi tirare fuori il cuore, gli attributi e goderti tutto dal primo all’ultimo secondo, ma sono fiducioso. Ho visto un bel gruppo quando sono arrivati a Coverciano, li ho seguiti, ho sentito alcuni di loro e stasera ci toglieremo qualche soddisfazione".