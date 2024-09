تقرير طبي pic.twitter.com/rLDDdFcHHl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2024

Attraverso un comunicato ufficiale l'Al-Nassr ha confermato che Cristiano Ronaldo dovrà osservare un periodo di riposo dopo aver contratto un'infezione virale. Il calciatore portoghese, infatti, non volerà in Iraq per disputare il match di Champions League asiatica che vedrà l'Al-Nassr sfidare la formazione dell'Al-Shorta nella prima gara della fase campionato. Il comunicato del club saudita: "Cristiano Ronaldo oggi non si è sentito bene e gli è stata diagnosticata un'infezione virale. Il medico sociale del club ha confermato che il giocatore dovrà osservare un periodo di riposo e non potrà viaggiare con la squadra, pronta a partire per l'Iraq. Auguriamo un pronto recupero al nostro capitano".