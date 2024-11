L’attesissima sfida tra Italia e Francia, valida per la UEFA Nations League, non è solo una vetrina calcistica internazionale, ma anche un’occasione per intrecciare rapporti e osservare da vicino i protagonisti del grande calcio. Tra i vip attesi in tribuna a San Siro spicca Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica della Juventus, chiamato a un duplice compito: aggiornarsi professionalmente e tenere d’occhio eventuali opportunità di mercato.Nonostante il grande livello tecnico in campo, la partita tra gli azzurri di Luciano Spalletti e i bleus di Didier Deschamps non sembra essere il contesto ideale per operazioni di mercato low cost. Gennaio si avvicina, ma i giocatori di alto profilo che scenderanno in campo difficilmente saranno alla portata per trasferimenti immediati, soprattutto in una finestra notoriamente complicata come quella invernale.