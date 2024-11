LE CONVOCATE

Portieri: Matilde Copetti (Parma), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Margot Shore (Bologna);

Difensori: Valentina Bergamaschi (Juventus), Lisa Boattin (Juventus), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Fiorentina), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Angelica Soffia (Milan);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Nadine Nischler (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Fiorentina), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Benedetta Glionna (Roma).

Capocannoniera della Serie A e protagonista di un’altra stagione di altissimo livello, Cristiana, attaccante della, sembrava destinata a un riconoscimento ulteriore, come indossare la fascia da capitana della Nazionale femminile. E invece, sorprendentemente, il CT Andreaha deciso di escluderla dall’ultimo giro di convocazioni azzurre. Una scelta che ha suscitato stupore e dibattito, considerando il peso e l’esperienza della giocatrice, da sempre un punto di riferimento sia in campionato che in Nazionale. L’assenza di Girelli rappresenta un tema delicato, alimentando interrogativi sulle strategie e le motivazioni dietro questa decisione tecnica.