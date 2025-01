Cristiana Girelli in conferenza stampa: 'La serata perfetta che sognavo. Orgogliosa delle compagne'

GETTY



Cristiana Girelli, le parole dopo Juventus Women-Inter

Cristiana Girelli ha parlato in conferenza stampa. Le parole:"Forse era la serata che sognavo. Sapevo di festeggiare le 200 presenze, parlando con le mie amiche le 100 mi ricordo che non erano state fortunate. Questa sera abbiamo avuto rabbia, sono contenta di goal, assist e prestazione perché ho rivisto negli occhi di tutte noi, anche di chi non ha giocato che ha sempre un ruolo importante, quella cattiveria e rabbia di cancellare la partita di settimana scorsa, comunque di rifarsi e dimostrare che quella di settimana scorsa non era la vera Juventus. Una serata bellissima, direi perfetta".

"Lascio parlare chi mi critica. Sono fortunata perchè i numeri per ora parlano, finché il campo parla per me lo lascio parlare. Gli attaccanti spesso sono giudicati per i goal ma il lavoro che facciamo tutte noi davanti è importante per la squadra non solo in termini di numeri ma anche di lavoro sporco. Tutti gli attaccanti questo anno alla Juventus sono i primi difensori e si vede. Spero di continuare a far parlare i numeri"."Non c'è un segreto. Semplicemente tantissima voglia di lavorare e migliorare, io vado sempre al campo felice di fare quello che faccio, niente è scontato, sia che giochi un minuto o dieci o titolare. Non c'è un segreto ma tanta responsabilità di far sempre bene quando chiamati in causa. Il lavoro quotidiano è importante ed è quello che è stato fino a qua nella mia carriera. Trasformare il lavoro quotidiano in partita"."Sì, questa consapevolezza. Ne parlavamo oggi, ci siamo trovate a giocarci questa partita che sembrava fosse cruciale, in verità ci sono tante partite ancora, se avessi perso sarebbe stato più difficile. Il distacco è importante, siamo a gennaio e il campionato è lungo. Non guardiamo la classifica ora come non la guardavamo prima, ci son tanti scontri diretti e c'era pressione non lo nego, bisognava rifarsi e sono orgogliosa della mia squadra che oggi ha fatto una grandissima partita e non era facile".