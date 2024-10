Juventus-Stoccarda, il commento di Costacurta

L'ex difensore del Milan, Costacurta, dopo la sconfitta dellain Champions League ha commentato in maniera piuttosto forte la prova dei bianconeri, chiedendosi se la squadra non abbia sottovalutato l'impegno. Di seguito le parole ai microfoni di Sky."La Juve è andata a Lipsia e ha fatto una grandissima partita contro una squadra che ha 8 punti in più dello Stoccarda. Poi non hanno entusiasmato contro Cagliari e Lazio. Magari hanno pensato di essere troppo bravi ma oggi sono stati sovrastati". Queste le parole di Costacurta, che pone quindi la questione dal punto di vista mentale.