Qualcuno probabilmente lo aveva perso di vista, e neanche a torto considerando che negli ultimi anni la sua carriera ha conosciuto una certa discontinuità, con tanto di tappa nella seconda serie spagnola con la SD Amorebieta. Ora, però,è pronto a riprendersi tutto con la maglia della. Almeno per ora quella della, con cui ieri sera è tornato al goal in Lega Pro avviando, al 21', la rimonta contro la Casertana.Attaccante centrale classe 2002 di origini portoghesi per via paterna, ben strutturato fisicamente con i suoi 185 centimetri di altezza, in bianconero Da Graca ha giocato a lungo tra Under 17 e Primavera, per poi approdare in Serie C con la Next Gen e attirare l'attenzione dei "piani alti", con sette convocazioni in prima squadra tra fine 2020 e inizio 2021 (senza però riuscire a debuttare).A gennaio 2022 uno stop di circa un mese a seguito di un intervento per la correzione di un'aritmia cardiaca benigna, che fortunatamente non gli ha impedito di proseguire regolarmente l'attività agonistica.La stagione migliore dell'attaccante, ritenuto tra i più promettenti della sua generazione, è stata la 2022-23, quando ha collezionato 22 presenze in campionato, per un totale di 912 minuti in campo, e 5 in Coppa Italia. A seguire, un anno fa esatto, il già citato trasferimento in Spagna, con 12 "gettoni" nella Liga 2. Questa esperienza, però, si è interrotta prima del previsto, a gennaio, con il rientro di Da Graca a Torino, sempre tra le file della seconda squadra con cui è tornato subito a giocare accumulando 11 presenze (Playoff compresi).Ora un nuovo inizio, al centro del progetto della Next Gen di. Da Graca ci crede. La Juventus, che un anno fa ha rinnovato il suo contratto fino al 30 giugno 2025, pure.





