Secondo la Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì 4 settembre in gran segreto Paul Pogba si è recato a Losanna e ha testimoniato durante l’udienza al Tas relativa al suo ricorso. Ora non resta che attendere l'esito della sentenza. Nelle prossime settimane potrebbe vedere finalmente una fine, con il calciatore che spera sia positiva e che quindi loOra non resta che attendere l'esito della sentenza. Se dovesse essere confermata la lunga squalifica per doping, invece, il passo successivo da parte della Juventus sarebbe, questa volta sì,