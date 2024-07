Koopmeiners Juve, la strada in discesa

Koopmeiners Juve, cosa manca

L’ultimo tassello per dare aun centrocampo competitivo, in gradi di fare la differenza e alzare il livello. C’ègià ufficializzato, c’è Khephrenche dovrà fare le visite mediche e poi Teun Koopmeiners , ultimo tassello per la mediana, primo nome nella lista dei desideri di Cristiano. Ma a che punto siamo? Facciamo il punto tra quello che la Juventus ha già fatto e quello che, invece, dovrà ancora fare.Sul fronte calciatore, la Juventus vede la strada in discesa. Si è alzata sui pedali, ma lo sforzo è stato ripagato con una bozza d’accordo con Koopmeiners che, adesso, ha chiuso ad altre destinazioni. Da questo punto di vista, la Juve sorride, ma è presto perché l’affare venga definito chiuso.Cosa manca, dunque, per chiudere la trattativa? Un aspetto per nulla banale: l’accordo con l’Atalanta. La Juventus mette sul piatto circa 40 milioni, 60 sono quelli che chiede la Dea: una differenza importante. Per questo, prima di tentare nuovamente l’affondo, il club bianconero deve raccogliere un tesoretto da poter reinvestire. In cima all’agenda schizza quindi la questione delle cessioni: da Federico Chiesa a Dean Huijsen; da Arek Milik a Weston McKennie; sono diversi i nodi da sciogliere in questo senso.