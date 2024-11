Parla Corvino

Pantaleo, responsabile dell'area tecnica del Lecce, è stato intervistato questa mattina dal Corriere dello Sport. Queste le sue parole su Dusan Vlahovic e su Dorgu accostato al calciomercato della Juventus."Ha le stimmate del campione. Non gli manca nulla"."Ogni tanto mi manda ancora una maglia, qualche messaggio, ma è giusto e normale così. Ero andato a vedere il Partizan per Milenkovic, ma quando fecero entrare ‘sto ragazzino me ne innamorai, aveva fisicità, destrezza, una qualità insolita per un attaccante con quelle misure. E senso del gol. Chi sa segnare segna sempre. Agii d’anticipo, lo volevano in tanti. I genitori mantennero la parola e con lui riempii l’ultimo posto a disposizione per l’extracomunitario, naturalmente dopo averlo lasciato sei mesi in prestito per farlo diventare maggiorenne".