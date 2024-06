Futuro Zirkzee: le ultime sul Milan. In corsa Manchester United e Juve?

La fase di stallo tra l'entourage di Joshua Zirkzee e il Milan sta dilatando i tempi di un'operazione che irossoneri speravano di chiudere in anticipo. Le divergenze sulle commissioni chieste dal procuratore del giocatore hanno messo la trattativa in stand by nonostante ci sia il gradimento di Zirkzee a vestire la maglia rossonera.Non si registrano passi in avanti scrive il Corriere dello Sport, con il Milan fermo a non voler pagare i 15 milioni di commissione. Il Manchester United ha chiesto informazioni all'agente di Zirkzee. Il club inglese si è mosso per capire tutte le cifre senza però aprire ancora ufficialmente una trattativa. Stesso discorso, si legge, per la Juventus, che ha avuto colloqui con Kia Joorabchian durante la trattiva Douglas Luiz.