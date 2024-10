I numeri di Vlahovic in stagione

7 presenze

7 volte titolare

578 minuti giocati

4 goal

1 assist

I numeri di Sesko in stagione

7 presenze

7 volte titolare

4 goal

3 assist

519 minuti giocati

Nella seconda notte di, lava a caccia di un'altra vittoria di prestigio per indirizzare il proprio percorso europeo. Contro il, alla Red Bulla Arena, i bianconeri cercano consensi e conferme circa la bontà del progetto targatoTra le chiavi di lettura del match, come posto in analisi dal Corriere dello Sport, c'è ovviamente il confronto diretto tra, ovvero i due terminali offensivi in dotazione alle due squadre. Un confronto diretto che potrebbe spostare gli equilibri della sfida continentale.Buona parte dell'avventura continentale delle due squadre potrebbe passare dai loro piedi e, soprattutto, dai loro goal. In questa stagione Vlahovic ne ha già messi a referto 4, tutti in campionato, e contro il prossimo rivale cerca il primo acuto europeo. Sesko, invece, ne ha segnati 2 in Bundesliga, uno all'esordio in Champions contro l'Atletico Madrid e uno in Coppa di Germania.





