Ilè uno dei club iscritti alla prossima Serie B che puntano alla promozione in Serie A nella prossima stagione, chiaro obiettivo del club siciliano che infatti per rinforzarsi starebbe pensando al terzino della Juventus Tommaso. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport la Juventus sarebbe infatti disposta a cedere il classe 2002 ma soltanto in prestito, diverso sarebbe il discorso di una cessione a titolo definitivo, scenario che il club bianconero al momento non vorrebbe prendere in considerazione visto che crede nella crescita del giovane.