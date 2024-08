Todibo-Juventus, cosa sta succedendo

Todibo resta il grande obiettivo per la difesa ma a che punto è la trattativa tra Juventus e Nizza per il centrale francese? Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe una fase di stallo nella trattativa. Le ultime"Todibo sembrava camminare spedito verso Torino e la Juventus, che ha eletto pubblicamente come unico club in cui vorrà trasferirsi. Ma i bianconeri si sono resettati sull’idea del prestito con diritto a 30 milioni (offerta dell’altro ieri), il Nizza era mentalizzato sull’obbligo a 35 e a quel punto si è irrigidito rammentando che i 36 del West Ham sono sempre lì, certi e immediati", quanto scrive ilsull'operazione che dovrebbe portare Todibo a Torino. "Insomma è stallo. Ma la Juve si sente agevolata dalla volontà del giocatore e dal filo diretto che il ragazzo ha aperto con Thuram. Bisogna capire se basterà".