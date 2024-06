A che punto è la trattativa che porta Szczesny in Arabia Saudita all'Al Nassr? Il portiere polacco ha raggiunto da ormai giorni un accordo con il club saudita. Manca però l'intesa totale tra le due società. Come riferisce il Corriere dello Sport, la Juve ha chiesto 5 milioni a fronte di un'offerta al ribasso di 2-3 milioni da parte degli arabi. La chiave, si legge, potrebbe essere l'inserimento di alcuni bonus legati alle performance individuali e di squadra che potrebbero far lievitare i guadagni dei bianconeri. Alla Continassa c'è comunque fiducia che l'affare possa concretizzarsi, il che permetterebbe al club di sgravare il bilancio dai 6,5 milioni netti (13 lordi) dell'ingaggio relativi all'ultimo anno del contratto. Al posto di Szczesny come sappiamo, arriverà Michele Di Gregorio, che ha già raggiunto un accordo con la Juventus. Da quel punto di vista non ci sono dubbi, i bianconeri hanno scelto il portiere del Monza.