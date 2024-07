Soulé-Roma, le ultime

Matias Soulé vuole la Roma. Come racconta il Corriere dello Sport,Ebbene, se da una parte il Leicester ha già avanzato un’offerta - insufficiente - e studia un rilancio, dall’altra l’argentino ha dato la priorità al club giallorosso. E questo lo sa anche la Juve che invece vorrebbe portare Chiesa (ora senza offerte) nella capitale e non il giovane talento che ha attirato l’attenzione di diversi club dopo la brillante stagione in prestito al Frosinone.Giuntoli è in trattativa con il Leicester e ha rifiutato l’offerta da 25 milioni più bonusBasterà? Vedremo, di sicuro la Juve vorrebbe mandare Chiesa nella capitale vista l’assenza di altre offerte per lui, ma la Roma è rimasta piuttosto infastidita dall’indecisione dell’esterno bianconero e ha virato sull’argentino.