Laè sempre alla ricerca di un rinforzo per la difesa per il mercato di gennaio. Un nome che particolarmente piace dalle parti della Continassa è quello del difensore del PSG, ex Inter, Milan. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport però ci sarebbero due ostacoli per arrivare al difensore: il primo è rappresentato dall'ingaggio troppo elevato percepito dal giocatore, il secondo sarebbe la concorrenza con il Galatasaray che si sta facendo insistente con i parigini per arrivare al giocatore.