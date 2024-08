Daniele Rugani è praticamente fuori dalla Juventus, così come molti altri giocatori come De Sciglio, Arthur, McKennie e Federico Chiesa. Il centrale aveva firmato solo qualche mese fa il rinnovo di contratto con il club che lo ha cresciuto. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, il giocatore si sta avvicinando all'Ajax di Farioli, nuovo tecnico dei Lancieri ed estimatore dell'ex Empoli. Formula del prestito secco, in caso di buona stagione allora si parlerà di un possibile riscatto. La dead line è fissata per a fine della prossima settimana