Giacomopiace alla Juventus da ormai diverso tempo e questo è affar noto. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport il giocatore oggi in forza al Napoli potrebbe lasciare i partenopei già nella sessione di mercato di gennaio. La posizione dell'attaccante classe 2000 non sarebbe più solida nella squadra allenata da Antonio Conte come sembrava essere qualche settimana fa. Non ci sarebbe solo la Vecchia Signora tra le possibili interessate, anzi, in pole al momento sembra esserci l'Atalanta. Manca ancora un po' all'apertura della sessione invernale di calciomercato e da lì si capiranno i movimenti.