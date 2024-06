Milan su Rabiot: i dettagli

La Juventus attende

Le piste estere

in scadenza di contatto con la Juventus. La formazione bianconera da tempo ha avanzato lama fino ad oggi non ci sono state ancora risposte da parte del francese.consapevole che le richieste salariali sarebbero state molto alte, scrive il Corriere dello Sport.Si parla di 7,5 milioni di euro annui, su queste cifre si può provare a lavorare attivando il jolly dei bonusMa al club rossonero, riporta il quotidiano, il francese è sempre piaciuto e anche in passato i rossoneri fecero un tentativo. Stavolta a muoversi su Rabiot è stato Moncada, direttore dell'area tecnica che conosce benissimo le caratteristiche del 29enne. Mentre il prossimo allenatore, Fonseca, è convinto che l'eventuale ingaggio del francese risolverebbe gran parte dei problemi del centrocampo del Milan., aggiunge il CorSport. I bianconeri offrono un triennale a 7 milioni di euro; il Milan invece potrebbero puntare su un piccolo rilancio e, si legge, soprattutto sulla durata del contratto, con un numero maggiore di anni da mettere sul tavolo. La Juventus, da parte sua, fino al 30 giugno potrebbe usufruire degli sgravi fiscali grazie al Decreto Crescita.Rabiot, che tra pochi giorni inizierà l'europeo con la Francia, continua a temporeggiare. U(meta gradita al giocatore), come ad esempio il Manchester United oltre ai rumors sul Bayern Monaco. In ogni caso, il francese scioglierà le riserve in tempi brevi. Juventus e adesso anche Milan aspettano.