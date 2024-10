Evra consiglia Pogba: l'idea

La squalifica di Paulper doping è stata ridotta a 18 mesi, a marzo potrà già tornare in campo, con ogni probabilità però non lo farà con la maglia della Juventus. Stando a quanto riferisce oggi il Corriere dello Sport, l'ex compagno di Paul in nazionale Patricestarebbe fornendo dei consigli a Paul per il suo futuro.Patrice starebbe spingendo Paul ad accettare la corte di Roberto De Zerbi e del Marsiglia. Infatti Paul separarsi dalla Juventus prima ancora di tornare in campo e il Marsiglia sarebbe al momento la prima pretendente per il centrocampista francese.