Nico Gonzalez-Juventus: cosa succede

Quale futuro per? L’offerta c’è (30 milioni), la big pure (la, ma la proposta non è considerata all’altezza dalla. Commisso ieri, scrive il Corriere dello Sport, ha fissato il prezzo: per meno di 40 milioni Nico non si muove.Questa ferma presa di posizione rischia di diventare un grosso problema perche ha già “impegnato” una cifra tra i 55 e i 57 milioni per Koopmeiners. A maggior ragione se l’Atalanta, che sta perdendo anche Lookman e ha già ceduto El Bilal Touré allo Stoccarda, dovesse fiondarsi con decisione su Nico. A quel punto, si legge, si ripeterebbe la tarantella di fine luglio: Juve e Atalanta forti sullo stesso obiettivo, con il destino di Koop messo in discussione da rapporti non proprio serenissimi tra Torino e Bergamo