La, dopo aver dedicato le ultime settimane alla definizione delle cessioni di, è pronta ad intascare un tesoretto da 50 milioni che verrà prontamente reinvestito su altri due colpi, destinati a fungere da tasselli fondamentali all'interno dell'undici titolare di, ovveroSecondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la Juve ha già pianificato le sue mosse: nonostante l'Atalanta non si smuova dalla richiesta di 60 milioni per il classe 1998 olandese, i bianconeri alzeranno la precedente offerte da 45 milioni complessivi per avvicinarsi alle richieste della Dea, facendo leva sulla volontà del giocatore che ha già un accordo con il club zebrato a 4.5 milioni fino al 2029.Sul fronte Todibo, invece, la situazione sembra più in discesa: il Nizza difficilmente otterrà 40 milioni cash. Più probabile, invece, che la Juve si presenti con una proposta strutturata sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Cifra complessiva 35 milioni. In altre parole, traguardo molto vicino.