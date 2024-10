è alle prese con una fastidiosa frattura leggermente composta alla costola, rimediata nel corso della partita contro il Lipsia. L'olandese, nonostante il fastidio, è sceso in campo anche contro il Cagliari prima di essere sostituito al termine del primo tempo. Dopo aver raggiunto il ritiro dell'Olanda impegnata in, Koop ha fatto pronto rientro a Torino a causa del persistere del dolore che gli ha impedito di prendere parte agli impegni ufficiali della Nazionale Orange.Rientrato in Italia, gli esami effettuati al J|medical hanno confermato la frattura della costola che, a questo punto, rischia di tenerlo ai box per diverso tempo. O forse no. In casa Juve, come riferito dal Corriere dello Sport, si starebbe valutando la possibilità di mandare l'olandese in campo con una protezione in carbonio che gli consentirebbe di giocare già da subito e magari proprio contro la Lazio. Scenario possibile? Dipenderà da un unico fattore, ovvero da quanto dolore percepirà il numero 8 della Juventus.