Il contratto che lega Dusanalla Juventus è in scadenza nel 2026, il centravanti serbo che in questa stagione percepisce 12 milioni netti, più d ogni giocatore della Serie A. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport la dirigenza bianconera ha una volontà chiara: quella di offrirgli un rinnovo per spalmare ulteriormente il suo ingaggio molto elevato. Quando inizieranno i dialoghi tra la dirigenza bianconera e l'entourage del centravanti? Secondo il noto quotidiano sportivo dovrebbero iniziare nelle prossime settimane e la Juventus sarà molto chiara verso il classe 2000.