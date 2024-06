Juventus, perchè la cessione di Szczesny è in stand by?

L'arrivo di Michele Di Gregorio ha convinto il portiere polacco della Juventus Wojciecha lasciare Torino e la, nonostante questo non fosse il suo piano iniziale. Il suo ingaggio però pesa sulle casse bianconere. Infatti l'ingaggio del portiere polacco è di 6,5 milioni netti, per un totale lordo di 13 milioni. Se l'obiettivo chiaro della nuova Juventus targata Cristiano Giuntoli è quello di ridurre il monte ingaggi questo sarebbe un passo importante.Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, il portiere polacco a 34 anni avrebbe accettato le lusinghe dall', in particolare del Al Nassr. Cifre da capogiro: circa 20 milioni netti a stagione. La trattativa però si è arenata nelle cifre da versare alla Juventus. Vecchia Signora che chiede 5 milioni, club arabo che ne offre 3, per questo non si riesce a chiudere, ma c'è ottimismo.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.