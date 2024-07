è l'obiettivo numero uno dellaper provare a rinforzare il pacchetto difensivo in dotazione a Thiago Motta. La Juve vuole Todibo e lo stesso Todibo vuole la Juve. Inutile girarci intorno. Come ribadito dal Corriere dello Sport, il centrale francese ha messo in stand-by l'importante offerta del West Ham per un'unica grande ragione. A tinte rigorosamente bianconere. Questo è indubbiamente motivo di tensione perché gli Hammers sarebbero disposti a mettere sul piatto qualcosa come 37 milioni di euro, ma la voglia di Juve espressa dal classe 1999 ha portato al classico stallo. Impasse che Giuntoli sogna di interrompere ed indirizzare a proprio favore nel più breve tempo possibile. Per abbassare il costo del cartellino, anche in questo caso la Juve proverà ad inserire alcuni giovani come Muharemovic e Nonge Boende.